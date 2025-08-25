Eлитните играчи на Лудогорец се впускат в гъстен шампионатен маратон

Важни мачове от юношеските първенства ще подложат на изпитание уменията на юношите от Академията на Лудогорец през новата седмица.

В началото на новия сезон, младите играчи в трите Елитни първенства ще излязат в поредица от официални срещи в сгъстен шампионатен маратон. Освен тях, на терена ще се докажат и по-големите играчи от дубъла на 14-кратните родни шампиони, както и нежните „орлици“ от женския отбор.

Програма на формациите на Лудогорец за 25 – 31 август

26 август, вторник, 18 часа, Севлиево – Лудогорец II – Севлиево

Дублиращият тим на Лудогорец ще сложи начало на шампионатния маратон с гостуване на Севлиево като част от програмата на петия кръг във Втора професионална лига. След три загуби и един успех от всички изиграни срещи от новия сезон, момчетата на Захари Сираков излизат не терена срещу новака в първенството, който засега не познава успеха в професионалния футбол. Преди предстоящия мач юношите на „орлите“ изпреварват съперника с три позиции във временното класиране.

27 август, сряда, 10 часа, София – Лудогорец U17 – Национал (София)

Първият мач на Елитните „орли“ от Лудогорец до 17 години през новата седмица ще ги срещне с връстниците от столичния тим Национал. За срещата от третия кръг в юношеското първенство, разградчани ще гостуват на своя опонент, който изостава на предпоследното място във временното класиране с натрупани две загуби.

27 август, сряда, 18 часа, комплекс „Гнездо на орли“, Лудогорец III – Фратрия II (Бенковски)

Младите играчи от третия отбор на Лудогорец поставиха отлично начало на участието си в Североизточната ELITBET Трета лига, след като записаха победа в първия официален мач. Сега им предстои да приемат у дома съперниците от втория отбор на Фратрия (Бенковски), който стартира сезона неубедително.

28 август, четвъртък, 10 часа, Враца – Лудогорец U16 – Ботев (Враца)

Елитите на Лудогорец U16 постигнаха победна серия в двата последователни мача от началото на новия сезон. В третия си мач от Елитното юношеско първенство до 16 години, младите играчи на Лудогорец предстои да гостуват на непознат до момента опонент – Ботев от Враца. Съперникът достигна до участие в Елитното първенство през новия сезон, след като се пребори във финала за попълване на групата.

28 август, четвъртък, 10 часа, Асеновград – Лудогорец U15 – Шипка старс (Асеновград)

След равенството, което записаха през изминалия шампионатен кръг, по-малките момчета от Лудогорец U15 също ще се изправят срещу нов претендент в Елитното първенство. Като част от програмата на третия кръг, разградчани ще гостуват на Шипка старс в Асеновград.

30 август, събота, 10 часа, комплекс „Гнездо на орли“ – Лудогорец U17 – Пирин (Благоевград)

Вторият мач от сгъстената програма на Елитния Лудогорец U17 ще изправи младите „орли“ срещу Пирин от Благоевград. Юношите на разградчани взеха с победа единствената си среща като гости срещу този противник през изминалия сезон.

30 август, събота, 18 часа, Севлиево, Лудогорец-жени, Севлиево лейдис

След отличния си шампионатен старт, дамите на Лудогорец ще гостуват на Севлиево лейдис във втория мач от Държавния шампионат.

31 август, неделя, 10 часа, комплекс „Гнездо на орли“ – Лудогорец U15 – Дунав (Русе)

Три дни след гостуването си в Асеновград, младите „орли“ от Лудогорец до 15 години ще приемат у дома връстниците от Дунав (Русе). Мачът е част от програмата на четвъртия кръг в юношеското първенство.

31 август, неделя, 12 часа, комплекс „Гнездо на орли“ – Лудогорец U16 – Дунав (Русе)

По-големите момчета от семейството на Лудогорец, до 16 години също ще посрещнат в своето „гнездо“ връстниците от Дунав (Русе). Мачът в последния ден на август ще сложи точка на шампионатния маратон през седмицата.

