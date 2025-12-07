Eлитите на Лудогорец U15 защитиха лидерството си
Подрастващите играчи на Лудогорец до 15 години защитиха водачеството си на върха в Елита, след като постигнаха 12 победи от всички 15 изиграни шампионатни срещи по време на есенния полусезон.
Това им гарантира първото място в първенството със солиден актив от 37 точки, изпреварвайки юношите на столичния гранд Левски и на Ботев от Пловдив.
В последния си мач от първия полусезон младите „орли” изпуснаха трите точки, след като като гости на Септември в София допуснаха пълен обрат в резултата за крайното 1:2. И трите гола бяха реализирани през първото полувреме. Пръв се разписа Георги Тодоров, който откри резултата в 20-ата минута, давайки превес на своя отбор. Последва нова стопроцентова голова ситуация, която обаче не бе увенчана с очаквания успех. Пропуски бяха натрупани и в други четири чисти ситуации, които Лудогорец U15 успя да изработи само за първия половин час. До почивката обаче домакините успяха да изравнят и дори да извоюват победния резултат, фиксиран в края на първата част при изпълнението на дузпа. През второто полувреме до нов гол не се стигна, като играта беше накъсвана от предприемани смени, темпото остана нарушено, а превес взеха битката и емоцията, която завладя терена. Допълнителен удар върху юношите на „орлите” нанесе показаният червен картон, който извади стражът на разградчани от игра и остави тима в намален състав.
Разочарован съм, защото през първите минута на двубоя стартирахме добре, но не успяхме да задържим нивото си. Индивидуални груби неточности доведоха до крайния изход от битката. Сега сме в очакване на жребия за пролетния полусезон, през който ще продължаваме да работим усърдно, за да поддържаме нужното високо ниво, обобщи след последния шампионатен мач за календарната 2025г. Трифон Панев.