Единичните билети за мача с Испания вече са в продажба

От днес в онлайн продажба в мрежата на Eventim са единичните билети за предстоящата световна квалификация между България и Испания на 4 септември от 21:45 ч. на стадион “Васил Левски” в София.

Можете да закупите своите билети оттук.

Всеки привърженик ще има право да закупи до 8 единични пропуска за срещата, а самите талони ще бъдат изпратени 48 часа преди двубоя на предварително посочен имейл.

Напомняме, че при влизане на непълнолетни лица на стадиона родителят/настойникът е длъжен да попълни изискваната от закона декларация за придружител.

В продажба продължават да бъдат и билетите за благотворителното събитие “Заедно за децата”, организирано съвместно с фондация “Слънчеви деца 2024”, което ще се проведе на 2-3 септември на стадион “Юнак”. Участие в него ще вземат редица футболни знаменитости – Христо Стоичков, Красимир Балъков, Валери Божинов и Ивелин Попов, както и популярни изпълнители начело с Криско, Любо Киров и Графа.

