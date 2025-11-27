ДЮШ на Ботев Пд ще си сътрудничи с ФА Пловдив Сити

Детско-юношеската школа на Ботев Пловдив продължава активната си работа с местните футболни академии.

Днес бе подписано споразумение за сътрудничество между “жълто-черната” школа и ФА Пловдив Сити.

Двете школи ще си сътрудничат по отношение на младите футболисти, тренировъчния процес и участие в турнири. Академията на “канарчетата” ще има право да привлича най-добрите таланти на ФА Пловдив Сити, които са одобрени от скаутите на клуба.

От своя страна футболисти от мъжкия отбор на “канарчетата” ще се включват в мероприятията на ФА Пловдив Сити.

Желанието на “жълто-черната” школа е да работи с множество академии от Пловдив и околността, за да обхване възможно най-голям брой перспективни млади футболисти.

