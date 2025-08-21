ДЮШ Черно море сключи важно сътрудничество с детска школа

Футболен клуб Аспарухово се присъединява към голямото семейство на моряците.

Школата на Черно море продължава да следва своята мисия – да развива млади таланти.

През годините академия Черно море се е доказала, че е сред водещите “футболни училища” в страната, като доказателствата за това са не едно или две футболни имена. В този дух, днес с радост обявяваме, че към нашето голямо черноморско семейство се присъединява ФК Аспарухово – клуб, който споделя същите ценности, страст и отдаденост към футбола.

Школата на Черно море набира момичета от 6 до 10 години за попълване на отборите по женски футбол.

За контакт: 0887101101, Станислав Стоянов, Директор на ДЮШ Черно море“, гласи още съобщението на „моряците“.

