Двубоят Арда – ЦСКА е отложен

Гостуването на ЦСКА на Арда от 5-ия кръг на Първа професионална лига, което трябваше да се играе на 18 август (понеделник) от 21:15 ч. в Кърджали, бе отложено.

Решението е на СТК към БФС и е взето след депозирана искане от страна на Арда.

Новата дата за провеждане на двубоя ще бъде обявена допълнително.

Предвид отлагането на мача, пресконференцията на старши-треньора на ЦСКА Душан Керкез, насрочена за 17 август (неделя), няма да се състои.

СТК към БФС обяви датите и часовете на следващите 2 мача на „армейците“. На 24 август (неделя) от 20:15 ч. ЦСКА ще е домакин на тима от Бистрица, а на 30 август (събота) от 21:15 ч. „червените“ гостуват на Славия.

