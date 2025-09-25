Двоен кръг 10 в БПФЛ Фентъзи започва днес!

Кръг 10 ще стартира в необичаен ден и час – четвъртък 25.09 от 17:30, като Ботев Пловдив ще приеме ЦСКА 1948 в първия от двата си мача от кръга, като във втория си мач ще домакинстват на Левски, докато сините ще гостуват и на Локомотив Пловдив.

Напомняме, че в четвъртък сутрин (02.10) ще се състои втората промяна за сезона на цените на играчите.

Закъснението на Sofascore рейтингите ни насочи към практиката да добавим бонус точките без приза за “Играч на мача” от sofascore, което не би трябвало да затрудни който и да било от фентъзи мениджърите.

Да минем набързо през двоен кръг 9, в който ЦСКА и Арда имаха 2 мача. Играч на кръг 9 е Феликс Ебоа от Арда със 17 точки(1 гол, суха мрежа, 3 точки бонус. Средната резултатност в кръга за всички фентъзи играчи бе 54т, което е доста сериозен резултат.

Левски и Лудогорец разочароваха с нулево равенство, докато ЦСКА продължи да играе слабо и безрезултатно – загуба с 0:1 от Арда и 1:1 в гостуването на Ботев Враца, като единствено Питас и Годой записаха 11т. И 6т. Изненадваща победа на Спартак Варна в Монтана и разгромна победа на ЦСКА1948 срещу Локомотив Пловдив с 4:0. Играчите, които се отличиха в двата двубоя – Ксанде, Ковальов и Стоянович съответно с 11, 10, 7 точки, а Мамаду Диало от ЦСКА1948 завърши кръга с 12т., въпреки че започна на пейката. 2:2 завършиха Добруджа и Локомотив София, а Лукас Кардосо с 14т и Спас Делев 9т., бяха топ играчите в двубоя. Славия и Берое завършиха 0:0, като вратаря на гостите Артур Мота записа 10т. Черно Море победи като гост Арда с 1:0, а Ники Златев с 11т., и Пламен Илиев с 8т., бяха най-добре представилите се за “моряците”

Ето кои играчи се представиха най-добре в изминалия кръг, както обичайно ще ги подредим по постове.

Вратари:

1) Анатолий Господинов – 12т.

2) Сержио Падт;Артур Мота – 10т.

3) Максим Ковальов – 9т.

Защитници:

1) Феликс Ебоа – 17т.

2) Драган Гривич; Хуан Карион- 11т.

3) Вячеслав Велев; Димитър Велковски; Джалал Хюсеинов 9т.

Полузащитници:

1) Армстронг Око-Флекс — 15т.

2) Лукас Кардосо – 14т.

3) Николай Златев 11т.

Нападатели:

1) Мамаду Диало – 12т.

2) Йоанис Питас – 11т.

3) Георг Стояновски – 7т.

Ето как се представиха препоръчаните играчи от скаута селекцията ни през кръг 9.

Анатолий Господинов (ВК) 12т.

Пастор 2т. – Мартин Михайлов 1т. – Варела 8т.

Чочев 3т. – Скаршем 2т. – Делев 8т. – Ковачев 2т.

Салидо 2т.- Годой 14т.(К)- М.Диало 1т.

55 т., или една 1 точка над средния резултат, което автоматично прави селекцията успешна!

Поради само двата дни почивка между кръг 9 и двоен кръг 10, ще имаме само един материал между двата кръга.

Както вече обсъдихме Ботев Пловдив и Левски ще имат по 2 мача, препоръчваме играчи от двата отбора и при добро стечение на обстоятелствата може да се вземат и наваксат много точки. Останалите мачове от кръга, в които има изявен фаворит са: Черно Море – Септември, Лудогорец – Монтана, Берое – Добруджа. Тук може да разчитаме (надяваме се) на 3 сухи мрежи от страна на домакините в трите мача.

Ето и какви са препоръките на скаута за предстоящия кръг:

Вратар:

Светослав Вуцов (К)

Защитници:

Майкон – А.Дончев – Вердон

Полузащитници:

Н.Златев – Р.Кирилов (ВК) – Армстронг Око-Флекс – Чочев

Нападатели:

Матеус Машадо – Салидо – Маскоте

Акцентираме на 3-4-3 и отново препоръчваме двоен вицекапитан като жокер, ще изберем именно капитан и вицекапитан от Левски, заради двата им мача в кръга. Чочев има “абонамент” за отбора на скаута.

Четирима играчи са наказани за кръг 10 – Ерол Дост, Себастиян Уейд, Давид Акинтола и Владислав Найденов

В генералното класиране продължава да води “farcry” с 514 точки, пред “Тънка синя линия” на Максим Добруджалиев с 512т.и “Армейци В. Търново” на Кирил Георгиев с 500т.

Успех на всички в кръг 10, краен срок за трансфери – четвъртък 15:30ч. ДНЕС!

