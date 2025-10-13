Две победи, едно равенство и една загуба за отборите на Септември в елитните юношески групи
Академия Септември изпраща уикенда с две победи, равенство и една загуба при юношите в Елитните дивизии.
Септември U18 вече е едноличен лидер в класирането, след като взе победа над Спартак Варна с 2:0. Двата гола отбеляза Мариян Воденичаров.
Септември U17 записа категорична победа над Черно море Варна с резултат 4:0. В дербито на кръга, септемврийци, водени от Петър Василев контролираха срещата и с четири гола през втората част се поздравиха с трите точки. Андрей Грозданов, Димитър Кънев, Йоан Андреев и Борис Стоянов отбелязаха попаденията.
Септември U16 и ЦСКА си спретнаха голово шоу, след като завършиха при резултат 3:3 в мач с три обрата. Трите попадения отбелязаха капитанът Теодор Доцев, който изигра страхотен двубой, Георги Цепов и Александър Сираков.
В равностоен мач без много положения, Септември U15 отстъпи с 2:0 от ЦСКА.