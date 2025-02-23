Двата локомотива се изправят в железничарско дерби

Локомотив София посреща Локомотив Пловдив на стадиона в кв. Надежда в мач от 22 кръг на efbet Лига.

Срещата започва в 17:00 часа и ще бъде ръководена от Георги Гинчев.

Столичните „железничари“ започнаха силно пролетния полусезон и успяха да вземат пълен актив от точки в рамките на два изиграни мача. Локомотив Пловдив също тръгна силно и победи Черно море, но след това отстъпи на Септември.

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„Черно-белите“ от Пловдив понесоха тежка сакнция и в дълъг период ще играят домакинските си мачове без публика.

В първия мач от сезона двата отбора не се победиха и завършиха 1:1 в Пловдив. Тогава Красимир Станоев вкара в 1-ата минута на столичани, а Каракашев изравни през второто полувреме.

ЕКИПИТЕ

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ: Червено-черна фланелка, черни гащета, червени чорапи

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ: Черно-бяла фланелка, бели гащета, бели чорапи

БИЛЕТИТЕ

Билети за мача се продават на касите на стадион „Локомотив“.

ДОСЕГАШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

01.09.2024 Локомотив Пловдив – Локомотив София 1:1

10.11.2023 Локомотив Пловдив – Локомотив София 2:1

23.07.2023 Локомотив София – Локомотив Пловдив 2:4

25.02.2023 Локомотив Пловдив – Локомотив София 1:0

15.08.2022 Локомотив София – Локомотив Пловдив 0:0

21.11.2021 Локомотив Пловдив – Локомотив София 2:1

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