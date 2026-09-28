Дунав ще играе контрола с Лудогорец II в Разград

Проверката ще се състои на 3 октомври на базата „Гнездо на орли“

Дунав (Русе) ще изиграе втора контролна среща по време на паузата за националните отбори. Съперник на русенския тим ще бъде вторият отбор на Лудогорец.

Двубоят е насрочен за 3 октомври от 13:00 часа и ще се проведе в Разград на клубната база „Гнездо на орли“.

Проверката ще даде възможност на треньорския щаб на Дунав да поддържа игровия ритъм на футболистите по време на паузата в официалните срещи и да изпробва различни варианти в състава.

Това ще бъде втората контрола за Дунав в рамките на паузата за националните отбори.

Контролна среща:

Дунав – Лудогорец II

Дата: 3 октомври

Начален час: 13:00 ч.

Място: Разград, база „Гнездо на орли“