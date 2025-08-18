ДУНАВ ПРОДЪЛЖАВА ДА УВЕЛИЧАВА ФЕНСКАТА СИ БАЗА

„Драконите“ със забележителен ръст на последователи при децата.

Третата поредна победа на Дунав в първенството на Втора лига срещу втория отбор

на ЦСКА беляза и нов рекорд на посещаемостта на мачовете от Втора лига за новата

кампания. С над 2500-те зрители на Градския стадион в Русе и въпреки отпускарския

сезон, русенци подобриха предното си солидно постижение в предходното

домакинство с Локомотив Горна Оряховица. Мачът от Втора лига с ЦСКА II се нареди и

сред най-посетените двубои за кръга изобщо в професионалния футбол,

задминавайки повечето срещи дори от Първа лига.

Още по-важното за „драконите“ е и демографският състав на публиката, като всеки

трети посетител на стадиона бе от възрастовата групата на децата и тийнейджърите,

което се дължи на специалният фокус на клуба по привличането именно на деца и

техните семейства чрез различни инициативи като безплатен вход за тях и

организирани училищни групи, както и работата по привличане на деца за каузата на

Русе и Дунав чрез програмата за практикуване на футбол в училищата на града от

най-ранна детска възраст.

Освен на стадиона, „драконите“ постигнаха и много сериозни резултати и във

виртуалното пространство, където в седмицата преди двубоя достигнаха до 41 195

души чрез таргетирана рекламна кампания на територията на Община Русе.

Официалната страница на Дунав е и една от най-следените на български футболен

отбор, веднага след тези на най-големите клубове в страната. Дунав имаше и

сериозно физическо рекламно присъствие и в самия град благодарение на рекламна

кампания на ключови точки в Русе със съдействието на общинското предприятие „Русе

Арт“, както и във всички партниращи на клуба заведения за хранене в града.

Напредък бе отбелязан и в усилията на клуба да измести максимална част от

продажбите на билети извън касите на стадиона. По този начин всеки трети билет за

срещата бе закупен предварително чрез фен магазина на Дунав или чрез онлайн

услугата, предоставена от „драконите“ за целта. На два пъти през седмицата преди

двубоя фен магазинът на „драконите“ се наложи да работи с удължено работно време,

за да може да поеме увеличеният интерес.

Следващото домакинство на Дунав е на 6 септември от 19:00 срещу Беласица Петрич

на Градския стадион в Русе.

Facebook

Twitter



Shares