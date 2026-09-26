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Спорт

Дунав отстъпи минимално на Черно море в контрола във Варна

Недялко Тенев

Русенският тим използва проверката за обиграване на състава и поддържане на игровия ритъм по време на паузата в първенството

Дунав (Русе) отстъпи минимално на Черно море в контролна среща, изиграна във Варна по време на паузата в първенството.

Двубоят бе използван от русенския тим за обиграване на състава и поддържане на игровия ритъм преди подновяването на официалните срещи.

Участие в контролата взеха всички налични футболисти на Дунав.

Заради контузии срещата пропуснаха Георги Китанов, Кристиян Бойчев, Билал Ел Бакали, Марио Дилчовски, Стоян Предев, Денислав Минчев и Димитър Тодоров.

През следващата седмица Дунав ще изиграе още една контролна среща. Съперникът, датата и началният час на двубоя ще бъдат обявени допълнително.

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