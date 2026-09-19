Дунав определи групата за домакинството на Ботев Вр

Георги Чиликов ще разчита на 22-ма футболисти за двубоя на „Градски стадион“ в Русе

Старши треньорът на Дунав Русе Георги Чиликов определи групата за предстоящото домакинство срещу Ботев Враца. Двубоят ще се играе на 19 септември от 14:00 часа на „Градски стадион“.

В групата на „драконите“ попаднаха 22-ма футболисти: Китанов, Пепеляшев, Дилчовски, Предев, Тодоров, Антониу, Алвеш, Кабаркас, Йовков, Бойчев, Апостолов, Видакович, Минчев, Валиньо, Симеонов, Джордан, Гаврилов, Будинов, Стефанов, Апия, Кейта и Су.

От клуба призоваха привържениците да подкрепят отбора от трибуните на „Градски стадион“. Феновете могат да участват и в игри с прогнози за титулярния състав и крайния резултат чрез официалното фен приложение на Дунав.

Срещата с Ботев Враца започва в 14:00 часа, като русенският тим ще търси силно представяне пред собствена публика.