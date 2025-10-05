„Дунав“ би „Етър“ с 2:0

Футболистите на „Дунав“ /Русе/ победиха „Етър“ /Велико Търново/ с 2:0 у дома в мач от 11-ия кръг на Втора лига тази вечер.

На Градския стадион в Русе „драконите“ стигнаха до успеха с по един гол в двете полувремена. Сред гостите на мача бяха областният управител Драгомир Драганов и кметът Пенчо Милков. „Днес на терена видяхме не само игра, а характер, сърце и решимост. Всеки един от футболистите ни показа, че когато се бориш до край, когато вярваш в съотборника си и когато защитаваш цветовете си с чест – успехът е неизбежен“, каза Драганов. Той заяви още, че победата на дунавци е зарадвала всички фенове, които вярват и подкрепят отбора, независимо от трудностите. „Победите се измерват не само с резултата, а с гордостта, която оставят след себе си, днешният двубой определено бе такъв“, коментира още областният управител.

Домакините поведоха в седмата минута, когато се разписа Радослав Апостолов. Крайния резултат оформи Камен Хаджиев в 57-мата минута.

С успеха си „Дунав“, за когото това беше шеста поредна победа, събра 28 точки и така зае първо място във временното класиране. Отборът е следван от „Янтра“ /Габрово/ и „Фратрия“ /Варна/, които са с по 24 точки, но варненци имат и мач по-малко.

Припомняме, че по-рано през деня Драганов награди част от участниците в паметния за русенския футбол мач между „Дунав“ и „Рома“ преди 50 години. Тогава „Дунав“ победи „Рома“ с 1:0 и за първи път русенският футбол се класира в турнира за Купата на УЕФА, сега Лига Европа, а също записа първата и единствена до момента победа в евротурнирите. Шампионите на „Дунав“ получиха и почетни плакети и грамоти от кмета на община Русе Пенчо Милков, председателя на Областния футболен съвет Димитър Димитров – Кулеманса и ръководството на Футболен клуб „Дунав“.

Facebook

Twitter



Shares