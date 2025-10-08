Дублиращият тим на Септември взе равенство от Костинброд

Дублиращият отбор на Септември записа равенство 2:2 в гостуването си на Костинброд, като срещата се игра през миналия уикенд в събота (4 октомври).

Играчите на Андрей Андреев изиграха слабо първо полувреме и се прибраха на полувремето при резултат 2:0 за домакините.

На почивката, старши треньорът на септемврийци пусна в игра родените през 2008 година – Венислав Михайлов, Димитър Челебиев и Никола Генчев, като смените дадоха желаната промяна и именно Челебиев и Михайлов отбелязаха попаденията за 2:2.

Септември бе по-силният отбор през втората половина на мама, като освен двата гола, момчетата на Андрей Андреев могат да съжаляват, че не постигнаха пълен обрат в срещата. В игра се появиха още Теодор Гюров и Младен Петков, също родени през 2008 година.

