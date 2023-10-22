Дублиращия отбор на Ботев Вр загуби от Локо Горна Оряховица

Два корнера, два гола и загуба на дублиращия отбор от Локомотив Горна Оряховица

Дублиращият отбор на Ботев загуби с 0:2 гостуването на Локомотив Горна Оряховица в мач от 10-тия кръг на Северозападната Трета лига.

Головете за лидера в класирането паднаха след два ъглови удара. Първо в 12-ата минута Георги Колев засече с крак центриране от корнер. Секунди след началото на второто полувреме домакините разиграха късо, след ъглов удар, последва центриране и Димитър Байдаков се разписа с глава.

БОТЕВ: Любомир Василев, Петър Кепов, Тодор Цонев, Пламен Петров, Георги Георгиев, Николай Константинов, Николай Стефанов (60 – Маджин Траоре), Деян Танчев (46 – Мартин Валериев), Митко Панов, Ивайло Дудушки, Боил Цветков (46 – Валентин Валентинов)

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