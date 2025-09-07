Дубълът на Септември с нова победа в Трета лига
Дублиращият отбор на Септември записа нова победа в Югозападната Трета лига, след като победи Германея Сапарева Баня с 4:2 у дома.
Така септемврийци имат 4 победи и 2 загуби в първите 6 кръга.
Точни за младите таланти на Септември, водени от Андрей Андреев бяха Андрей Дудоленски на два пъти, Никола Ангелов и Марсел Ахмед от дузпа!
В срещата титуляри започнаха четирима играчи родени през 2008 година – Никола Генчев, Борислав Стоичков, Даниел Ръжданов и Йоан Вригазов, а официален дебют през втората част направи Йордан Аталъков.