Дубълът на Лудогорец U14 прегази Бенковски (Исперих)

Дублиращият състав на Лудогорец U14 прегази с 13:0 регионалния опонент Бенковски (Исперих).

Мачът от юношеското първенство бе последен от есенния полусезон и се изигра в комплекс „Гнездо на орли“.

Младите „орли“ доминираха над своите противници през целия мач и още на почивката поведоха с 6:0. Своите имена сред голмайсторите записаха Петър Стоилов, Енис Поюклиев, Берк Ходжов, Халил Азиз, Михаил Спасов, Кристиян Свиленов, Северин Свежанов, Умут Гюнер, Баръш Радославов.

Доволни сме от представянето на всички момчета, които взеах участие в срещата, както и от представянето на отбора през целия полусезон, се обърна наставникът Георги Керкелов.

