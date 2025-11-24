Дубълът на Лудогорец се изправя в сгъстен шампионатен маратон

Вторият отбор на Лудогорец предстои да изиграе два мача от Mr Bit Втора Лига през новата седмица.

Юношите на „орлите” ги очаква последователно гостуване и домакинство в рамките на пет дни. Новата порция от шампионатни сблъсъци ще поднесе поредната порция от неповторими емоции по терените за други седем формации от Академията на Лудогорец.

Програма на формациите на Лудогорец за 24 – 30 ноември:

24 ноември, понеделник, 14:30 часа, Плевен – Лудогорец II – Спартак (Плевен)

Новата серия шампионатни сблъсъци ще започне с битка, в която дубълът на Лудогорец ще гостува на Спартак в Плевен. Срещата ще сложи точката на XVII кръг в Mr Bit Втора Лига. Преди началото на срещата разградчани имат превес пред предстоящите съперници, които се намират на дъното на таблицата.

26 ноември, сряда, 12 часа, комплекс „Гнездо на орли” – Лудогорец U14 – Фратрия (Бенковски)

След като излязоха начело на юношеското първенство в Зона Варна, младите играчи на Лудогорец до 14 години ще се изправят като домакини срещу Фратрия от Бенковски. Мачът е отложен от VI кръг и е последен за полусезона.

28 ноември, петък, 14 часа, комплекс „Гнездо на орли” – Лудогорец II – Етър (Велико Търново)

Вторият мач от сгъстената програма на дубъла на Лудогорец предстои да изправи юношите на „орлите” срещу „болярите” от староспрестолната столица. Срещата е отложена от XVI кръг в първенството.

29 ноември, събота, 11 часа, Варна, Лудогорец U13 – Спартак 2012

След първата си грешна стъпка в отминалия шампионатен кръг, децата на Лудогорец до 13 години предстои да гостуват на варненските опоненти от Спартак 2012.

29 ноември, събота, 11 часа, комплекс „Гнездо на орли” – Лудогорец U14 II – Бенковски (Исперих)

Децата от дублиращия тим на Лудогорец до 14 години предстои да се впуснат в регионален сблъсък. За него те ще посрещнат на совй терен опонентите от исперихския Бенковски.

29 ноември, събота, 12 часа, София – Лудогорец U17 – Славия (София)

В поредното си гостуване в столицата, Елитните „орли” на Лудогорец до 17 години предстои да се изправят срещу юношите на Славия. Мачът ще сложи начало на XIV кръг в юношеското първенство, който е и предпоследен за есенния полусезон. Преди него Лудогорец U17 има аванс от 11 точки пред предстоящите съперници.

29 ноември, събота, 14 часа, Попово – Лудогорец III – Черноломец (Попово)

В мач от XVI кръг в Североизточната ELITBET Трета лига третият отбор на Лудогорец предстои да гостува на Черноломец в Попово. Преди първия съдийски сигнал юношите на „орлите” имат предимство от 5 точки пред съперниците.

30 ноември, неделя, 11 часа, комплекс „Гнездо на орли” – Лудогорец U15 – Славия (София)

Елитните играчи на Лудогорец до 15 години ще посрещнат у дома столичните съперници от Славия за предпоследния двубой през първия полусезон. Разградчани се впускат в битката каот лидери във временното класиране, докато опонентите от София стоят под номер 10 с 19 точки по-малко.

30 ноември, неделя, 13:30 часа, комплекс „Гнездо на орли” – Лудогорец U16 – Славия (София)

По-големите Елитни „орли” до 16 години ще сложат края на шампионатния маратон също с домакинство на столичните съперници от Славия. Предпоследният сблъсък от възрастовото първенство ще изправи лидерите в лицето на Лудогорец срещу седмите в класирането.

