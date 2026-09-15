ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ШК „ДОБРИНИЩЕ“ НА ШАХМАТНИЯ ФЕСТИВАЛ В СИМИТЛИ

Младите шахматисти Кристиян Галчев, Константин Караджов, Цветан Калайджиев, Борис Калайджиев и Петър Мунин представиха достойно ШК „Добринище“ на международния „Шах Фест – Симитли 2026“.

Резултатите са важна част от всяко състезание, но истинската стойност е в опита, който децата натрупват с всяка изиграна партия. Всеки турнир им дава възможност да се учат, да преодоляват трудностите, да вярват повече в собствените си възможности и да продължават да се развиват.

ШК „Добринище“ напомня, че на 19 септември 2026 г. ще се проведе IX Международен шахматен фестивал „Добринище 2026“.

Очакват се още повече деца от ШК „Добринище“ да застанат пред шахматните дъски, да се борят, да трупат опит и да покажат колко много могат.