Добруджа с информация за малолетните и непълнолетни фенове

Информация за феновете, придружаващи малолетни и непълнолетни лица до 16-годишна възраст.

ПФК Добруджа информира всички привърженици, които ще посещават мача с малолетно и/ или непълнолетно лице до 16- годишна възраст, че съгласно Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия (ЗООРПСМ), е необходимо попълване на декларация от придружителя.

Попълненият документ трябва да бъде предоставен на служителите по сигурността при входа на стадиона.

Изтеглете декларацията от тук: https://drive.google.com/…/1X05Iq252eiQKYgQ…/view…

За удобство, хартиени бланки на декларацията ще бъдат оставени и на трите входа на стадиона.

Деца до 12-годишна възраст влизат с вход свободен.

