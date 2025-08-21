Добруджа пусна билетите за мача с Ботев Вр

Скъпи фенове,

В неделя, 24 август(17:45ч), ПФК Добруджа излиза в исторически мач срещу ПФК Ботев Враца – първия ни домакински двубой в А група на стадион „Дружба“ от 22 години насам!

Сега е моментът заедно да напишем нова страница в историята на клуба. Вашата подкрепа е нашата сила – всяко скандиране, всеки аплодисмент и всяко вдигнато шалче дават криле на отбора.

Нека напълним трибуните, нека „Дружба“ отново се превърне в крепост, която респектира всеки съперник!

Бъдете с нас, защото този мач е не само за отбора, а и за цялата жълто-зелена общност.

Всеки ден до събота (23.08) включително билети може да закупите на централната каса на стадион „Дружба“ от 17:00 до 20:00 часа.

В неделя (24.08), в деня на мача, касите ще отворят в 15:30 часа.

Заедно можем всичко!

Само Добруджа!

