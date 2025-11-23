Добруджа приема Локо Пд

Добруджа посреща Локомотив Пловдив в първия мач от неделната програма на 16-ия кръг в efbet Лига.

Двубоят на стадион „Дружба“ започва в 12:00 ч. и ще бъде предаван на живо по Диема спорт и Дарик радио. Главен рефер на срещата е Георги Давидов.

Добруджа е последен във временното класиране с 10 точки. Възпитаниците на Атанас Атанасов са с безспорно най-слабата атака в елита – 11 отбелязани гола в 15 срещи, като именно трудната реализация на попадения във вратата на съперника е основен проблем за „жълто-зелените“ дотук в първенството. Аут поради наказание е Ди Матео Ловрич, а Здравко Серафимов продължава да лекува контузия. След изтърпяна санкция в тима се завръща Андриан Димитров.

При срещата между двата тима в първия кръг от сезона победител излезе Локомотив Пловдив, който надделя в своя дом над Добруджа с 1:0. Автор на единственото попадение бе Димитър Илиев от дузпа.

ЕКИПИТЕ

ДОБРУДЖА: жълта фланелка, тъмнозелени гащета, тъмнозелени чорапи

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ: бяло-черна фланелка, бели гащета, бели чорапи

БИЛЕТИТЕ

Касите на стадион „Дружба“ отварят врати в 10:30 часа, като феновете ще могат да влизат на съоръжението след 11:00 часа. Цените на билетите са следните:

Стандартен – 15 лева

ВИП – 30 лева

ПРЕДИШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

21.07.2025 Локомотив Пловдив – Добруджа 1:0

14.10.2023 Добруджа – Локомотив Пловдив 3:4 /Купа на България/

