Добруджа посреща Лудогорец

Продажба на билети за мача с ПФК Лудогорец

Четвъртък (04.12)

Касите отварят от 11:30

Стадионът отваря врати в 12:00

Стандартен – 15 лв.

Вип – 30 лв.

ПФК Добруджа информира всички привърженици, които ще посещават мача с малолетно и/ или непълнолетно лице до 16- годишна възраст, че съгласно Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия (ЗООРПСМ), е необходимо попълване на декларация от придружителя.

Попълненият документ трябва да бъде предоставен на служителите по сигурността при входа на стадиона.

Изтеглете декларацията от тук:

https://drive.google.com/…/148wgiiS7JSbHQ0CW79b8rdyV1…/view

Деца до 12-годишна възраст влизат с вход свободен.

