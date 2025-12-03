Добруджа посреща Лудогорец
Продажба на билети за мача с ПФК Лудогорец
Касите отварят от 11:30
Стадионът отваря врати в 12:00
Стандартен – 15 лв.
Вип – 30 лв.
ПФК Добруджа информира всички привърженици, които ще посещават мача с малолетно и/ или непълнолетно лице до 16- годишна възраст, че съгласно Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия (ЗООРПСМ), е необходимо попълване на декларация от придружителя.
Попълненият документ трябва да бъде предоставен на служителите по сигурността при входа на стадиона.
Изтеглете декларацията от тук:
https://drive.google.com/…/148wgiiS7JSbHQ0CW79b8rdyV1…/view
Деца до 12-годишна възраст влизат с вход свободен.