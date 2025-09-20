Добруджа посреща Локо Сф

В първата среща от съботната програма на 9-ия кръг на efbet Лига Добруджа приема Локомотив София.

Мачът на стадион „Дружба“ в Добрич започва в 17:00 часа и ще бъде ръководен от Георги Кабаков. Двубоят ще бъде предаван на живо по Диема спорт и Дарик радио.

Добруджа влиза в срещата като 13-и в класирането с 6 точки. „Жълто-зелените“ са в серия от четири поредни загуби и домакинството срещу столичните „железничари“ е отлична възможност възпитаниците на Атанас Атанасов да се върнат на победния път. Добричлии имат проблеми и с реализирането на голове – в последните си четири мача са вкарали едва едно попадение, а в последните три – нито едно. Последният двубой между двата тима на елитно ниво е спечелен именно от Добруджа през вече далечната 2003 г., когато Георги Кичуков бележи от дузпа за победното 1:0.

Локомотив София пристига в Североизточна България като девети в класирането с 10 точки. „Червено-черните“ също се намират в неприятна серия от две поредни загуби и общо четири срещи без успех. И софиянци имат проблем с отбелязването на голове и подобно на Добруджа имат едва едно вкарано попадение в последните си четири мача – от Спас Делев в последния двубой с Левски. Въпреки това Локомотив показа добри игри като гост през сезона и взе точки до момента на тимове като Лудогорец, Арда и Ботев Пловдив.

За последно в официален мач двата отбора са се изправили един срещу друг през пролетта на 2021 г. във Втора лига, когато в София Локомотив надделява с 4:1 над Добруджа. Мики Орачев, Матеус Дуарте, Светослав Диков и Томислав Павлов бележат за „железничарите“, докато за добричлии точен е Мирослав Пушкаров.

ЕКИПИТЕ

ДОБРУДЖА: жълта фланелка, тъмнозелени гащета, тъмнозелени чорапи

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ: червено-черна фланелка, бели гащета, червено-черни чорапи

БИЛЕТИТЕ

В деня на мача билетните каси на стадион „Дружба“ отварят в 15:30 ч. Цената на стандартен пропуск за срещата е 15 лева, а ВИП такъв струва 30 лева.

ПРЕДИШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

14.03.2021 Локомотив София – Добруджа 4:1 /Втора лига/

10.09.2020 Добруджа – Локомотив София 0:3 /Втора лига/

05.09.2019 Добруджа – Локомотив София 1:0 /Купа на България/

02.03.2019 Локомотив София – Добруджа 2:0 /Втора лига/

25.09.2018 Добруджа – Локомотив София 0:1 /Купа на България/

19.08.2018 Добруджа – Локомотив София 1:1 /Втора лига/

