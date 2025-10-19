Добруджа посреща ЦСКА

Добруджа и ЦСКА откриват програмата на 12-ия кръг в efbet Лига.

Срещата ще се играе днес от 15:00 часа на стадион „Дружба“ в Добрич, а главен съдия ще бъде Мариян Гребенчарски. Срещата може да гледате в ефира на Диема спорт и да слушате по Дарик радио.

Двата отбора се намират в долната част на класирането и имат нужда от точки, за да се отдалечат от зоната на изпадащите. Домакините заемат последното място с актив от 7 точки, докато „червените“ са на 14-а позиция с три повече. Добруджа има две победи, едно равенство и осем поражения, а ЦСКА е единственият тим в елита с едва една победа от началото на сезона.

