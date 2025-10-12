Добруджа и Тракия са новите шампиони в „Турнир на талантите 2025“ в Кранево

След три дни, изпълнени с оспорвани мачове, спортен хъс и море от детски емоции, „Турнир на талантите 2025“ приключи с вълнуващ финал в спортен комплекс „Аква Лайф“, Кранево.

Сцената бе отредена за най-перспективните млади волейболисти от цялата страна, които не само се състезаваха, но и оставиха ярка следа със своята страст към играта.

Турнирът, организиран от Българската федерация по волейбол, е част от дългосрочната програма за откриване и развитие на бъдещите национални състезатели. И както всяко голямо спортно събитие – той не разочарова нито на терена, нито извън него.

Шампионски дух и заслужена победа

Регион Добруджа грабна титлата при момчетата с категорична победа над силния отбор на Регион Странджа – 2:0 (25:20, 25:16). Добруджанци показаха завидна увереност и стабилна игра от първия до последния съдийски сигнал. Освен златото при момчетата, регионът си осигури и третото място при момичетата, което ги нареди сред най-добре представилите се региони в тазгодишното издание.

При момичетата триумфира Регион Тракия, който спечели драматичен финал срещу Регион Витоша с 2:1 (20:25, 25:17, 15:5). Срещата беше истински волейболен спектакъл, с обрати и силна воля за победа и от двете страни, но в решителния тайбрек Тракия не остави съмнение в превъзходството си.

Финалите не бяха единствените зрелищни мачове. В битката за третото място при момчетата, Регион Хемус се наложи над Регион Струма в равностоен сблъсък – 2:1 (28:26, 18:25, 15:9). Момчетата от Хемус показаха характер, особено в първия гейм, завършил драматично с 28:26. При дамите Регион Добруджа надви Регион Странджа също с 2:1 (25:15, 18:25, 15:9), в двубой, в който и двете страни оставиха сърцата си на терена.

Грамоти, медали и едно вдъхновяващо послание

Всички участници в турнира бяха отличени с грамоти за участие, а отборите, класирали се на първите три места, получиха медали. Заслужено признание за усилията, дисциплината и волята, които младите състезатели показаха.

Турнирът беше уважен от специалния гост Виктор Йосифов – бивш капитан на националния отбор и лице на турнира. С обичайната си харизма и вдъхновяващо присъствие, той поздрави участниците и ги насърчи да не се отказват от мечтите си, дори когато пътят е труден. „Амбицията и постоянството винаги водят до успех“, бяха думите му към младежите.

Присъствие от волейболния елит

Турнирът бе проследен от отговорника за детско юношеския волейбол Давид Давидов, координаторът на националните отбори Николай Иванов и административния директор на БФВ Станислав Николов.

Тяхното присъствие бе ясен знак за ангажимента на федерацията към работата с подрастващите и важността на подобни турнири за изграждането на новите поколения в спорта. Благодарности и поглед напред

Българската федерация по волейбол изказва своята благодарност към всички деца, треньори, съдии, регионални отговорници и родители, които допринесоха за провеждането на това събитие. То не е просто турнир – то е стъпка към изграждането на бъдещите национални гарнитури.

Специални благодарности и към партньорите, които подкрепиха инициативата и помогнаха за нейното реализиране.

Крайно класиране

Момчета:

Регион Добруджа Регион Странджа Регион Хемус Регион Струма Регион Витоша Регион Тракия

Момичета:

Регион Тракия Регион Витоша Регион Добруджа Регион Странджа Регион Хемус Регион Струма

