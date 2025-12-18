Добромир Добрев с втори мач на световното клубно първенство

Българският съдия Добромир Добрев получи втори наряд за световното клубно първенство за мъже в Бразилия.

FIVB му повери дуела между представителя на домакините Волей Рената и катарския Ал Раян. Двубоят започва довечера от 01,30 часа.

Добрев вече ръководи мач на Ал Раян, който отборът загуби с 0:3 от друг бразилски тим – Прая. Той имаше наряд и като втори съдия на мача Сада – Свехли (3:0).

Миналата седмица съдията ни беше и на световното клубно първенство за жени. Освен двубои от груповата фаза му беше поверено да бъде втори рефер на малкия финал, в който Прая победи Осаско с 3:0 в бразилско дерби.

