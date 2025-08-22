Уважаеми фенове,

За удобство на всички ви апелираме да закупите билетите си още преди деня на мача. Очаква се огромен интерес и в неделя касите ще бъдат натоварени.

Днес (петък, 22.08) и утре (събота, 23.08) от 17:00 до 20:00 ч. ще можете да закупите билети на централната каса на стадион „Дружба“.

В неделя – деня на мача – касите ще отворят в 15:30 ч.

Деца до 12-годишна възраст ще влизат безплатно, но без седящо място.

Необходимо е попълнена декларация, която можете да изтеглите от тук https://drive.google.com/…/1X05Iq252eiQKYgQ…/view

или да получите на касите на стадиона.

Нека заедно напълним „Дружба“ и дадем силата на отбора, която само нашата публика може!

Facebook

Twitter



Shares