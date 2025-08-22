Днес (петък, 22.08) и утре (събота, 23.08) от 17:00 до 20:00 ч. ще можете да закупите билети на централната каса на стадион „Дружба“.
Уважаеми фенове,
За удобство на всички ви апелираме да закупите билетите си още преди деня на мача. Очаква се огромен интерес и в неделя касите ще бъдат натоварени.
Днес (петък, 22.08) и утре (събота, 23.08) от 17:00 до 20:00 ч. ще можете да закупите билети на централната каса на стадион „Дружба“.
В неделя – деня на мача – касите ще отворят в 15:30 ч.
Деца до 12-годишна възраст ще влизат безплатно, но без седящо място.
Необходимо е попълнена декларация, която можете да изтеглите от тук https://drive.google.com/…/1X05Iq252eiQKYgQ…/view
или да получите на касите на стадиона.
Нека заедно напълним „Дружба“ и дадем силата на отбора, която само нашата публика може!