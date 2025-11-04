ДК към БФС присъди служебна победа на Ботев Пд в градското дерби с Локо Пд

Дисциплинарната комисия към БФС обяви окончателните и не подлежащи на обжалване решения след градското дерби с Локомотив.

Предвид чл.13, ал.1, предложение 7 от ДП /2025/2026/ на основание с чл.24, ал.9 от Наредбата за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 2025/2026 ДК присъжда служебна загуба 0-4 на ПФК „Локомотив“ гр. Пловдив.

Ето и наказанията, които са наложени на “жълто-черния” клуб:

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК “Ботев” гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За хвърлени факли и димки на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК “Ботев” гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За възпламеняване на повече от 5 бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК “Ботев” гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 5000 лева.

За използване на пиротехника довела до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК “Ботев” гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК “Ботев” гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За увреждане на материална база на стадиона, на основание чл.37, ал.1, т.6, б. Б от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК “Ботев” гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

ДК задължава ПФК „Ботев” гр. Пловдив да възстанови щетите на стадион „Локомотив” гр. Пловдив съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

