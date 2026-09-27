Диян Димов празнува рожден ден: От капитан на Дунав до председател на клуба

От детската школа и европейските клубни турнири до завръщането на русенския тим в Първа лига – ФК „Дунав“ поздрави своя председател

Председателят на Управителния съвет на ФК „Дунав“ Русе Диян Димов празнува своя рожден ден.

Пътят му в клуба започва още като дете в школата. Следват години като футболист и капитан, а по-късно Димов поема отговорност за „Дунав“ в един от най-трудните периоди за русенския клуб.

След дълъг път „Дунав“ отново е в Първа лига, а Русе отново има свой представител сред най-добрите футболни отбори в България.

Като капитан Диян Димов извежда „драконите“ и до участие в европейските клубни турнири.

По повод рождения му ден от клуба му пожелаха да повтори този успех, но този път като председател на Управителния съвет.

„Здраве, сили и още много успехи с Дунав! Честит рожден ден!“, гласи поздравът.