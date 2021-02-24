Димо Димов от Сливен ще ръководи мача “Локо” (Пд) – “Етър”

Реферът Димо Димов от Сливен ще ръководи мача между “Локомотив” (Пловдив) и “Етър” от поредния кръг на Първа лига.

Двубоят е в петък от 17:30 ч. на “Лаута”. Асистенти са му Костадин Тановчев и Владимир Велев, а съдийски наблюдател – Николай Петров.

26 Фев 2021 г. Петък 17:30 ч.

ПФК Локомотив – ФК Етър

ГС: Димо Стоянов Димов АС: Костадин Димитров Тановчев АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев

СН: Николай Тодоров Петров