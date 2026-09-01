Димитър Ганев: Договорът между 8888.bg и Левски е най-голямата сделка в българския футбол

Изпълнителният директор на новия генерален спонсор заяви, че партньорството е сред най-значимите на Балканите и изрази готовност за преговори за името на бъдещия стадион на „сините“

Договорът между 8888.bg и ПФК Левски е най-голямата сделка по финансови параметри в историята на българския футбол, заяви изпълнителният директор на бранда Димитър Ганев при официалното представяне на новия генерален спонсор на „сините“.

По думите му партньорството е подготвяно от дълго време, а мащабът му отговаря на историята, популярността и привържениците на столичния клуб.

„Левски заслужава да има такъв договор, клубът има дълга и славна история, верни привърженици, най-многобройните в България. Това е най-голямата сделка като финансови параметри в историята на българския футбол и на българския спорт. Тя ще е една от най-значимите на Балканите“, заяви Ганев.

Той подчерта, че компанията разглежда Левски като значима част от социалния феномен, който представлява футболът, и има възможност да подпомогне финансово развитието на клуба.

8888.bg проявява интерес и към името на бъдещия стадион

Димитър Ганев коментира и възможността името на компанията да бъде свързано с бъдещия нов стадион на Левски.

„Ако клубът предпочете нашата оферта, естествено. Нека първо Левски да получи най-добрия стадион в България“, заяви той.

По думите му вече е разговарял с представители на клуба по темата и се надява в бъдеще да започнат преговори за правата върху името на новото съоръжение.

Партньорството няма да се ограничи до лого върху екипите

Маркетинговият директор на 8888.bg Александър Личев разкри, че върху фланелките на представителния отбор ще бъде поставена специална версия на логото с феникса – символ на компанията.

„Това не е чисто рекламна сделка, а искаме да подкрепим най-големия клуб в страната. Партньорството няма да се ограничи до едно лого“, заяви Личев.

Конкретните финансови параметри на договора не са посочени в предоставената информация.