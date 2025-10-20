Димитър Димитров – Херо е новият старши треньор на Ботев Пд

Ботев Пловдив обяви официално назначаването на Димитър Димитров – Херо за нов старши треньор на отбора.

Той ще встъпи в длъжност на 17 ноември 2025 г. поради предварително поети ангажименти и организационни обстоятелства, съобщават „канарчетата“.

66-годишният бургазлия е един от най-уважаваните футболни специалисти у нас с опит в България и на международната сцена. Той е трикратен шампион в Първа лига, при това с три различни клуба – Литекс, Левски и Лудогорец. Начело на „сините“ печели и Купата на България. За последно бе старши треньор на Спартак Варна през пролетта на 2023 г.

