понеделник, октомври 20, 2025
Последни:
Спорт

Димитър Димитров – Херо е новият старши треньор на Ботев Пд

Редактор

Ботев Пловдив обяви официално назначаването на Димитър Димитров – Херо за нов старши треньор на отбора.

Той ще встъпи в длъжност на 17 ноември 2025 г. поради предварително поети ангажименти и организационни обстоятелства, съобщават „канарчетата“.

66-годишният бургазлия е един от най-уважаваните футболни специалисти у нас с опит в България и на международната сцена. Той е трикратен шампион в Първа лига, при това с три различни клуба – Литекс, Левски и Лудогорец. Начело на „сините“ печели и Купата на България. За последно бе старши треньор на Спартак Варна през пролетта на 2023 г.

Интересно от мрежата

Вижте още

Лудогорец U14 дебютират в първенството U15 в Зона Варна

Редактор

Берое взе ляв бек от Боависта

Редактор

Групата на Локо Пд за гостуването на ЦСКА 1948

Редактор

Pin It on Pinterest