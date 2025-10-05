Девойките на Лудогорец U16 отстъпиха с 1:2 на Севлиево лейдис

Девойките до 16 години на Лудогорец отстъпиха с 1:2 на Севлиево лейдис.

Водените от Стефан Дончев момичета гостуваха на своите опонентки за мача от третия шампионатен кръг.

Момичетата на Лудогорец U16 излязоха напред в резултата благодарение на Рафаела Ивайлова. До края на първото полувреме младите “орлици” изцяло доминираха на терена, владееха топката, демонстрираха подвижен, разнообразен и комбинативен футбол. Добрите комбинации и контраатаките обаче не доведоха до нов гол във вратата на Севлиево лейдис. След почивката се стигна до обрат в резултата, като в една от ситуациите бе допусната грешка в защитата на Лудогорец.

Доволен съм от пореденото представяне на момичетата, играха на добро ниво, със старание, желание и амбиция. Усети се отсъствието на две от основните ни състезателки, а претендентките бяха по-опитни и възрастово по-големи, коментира наставникът Стефан Дончев.

В следващия шампинатен мач младите “орлици” ще посрещнат Етър (Велико Търново).

