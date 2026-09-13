Деветият кръг на MrBit Втора лига продължава с пет мача в неделя

Срещите от кръга ще се изиграят между 13 и 15 септември, като програмата включва девет двубоя

Деветият кръг на MrBit Втора лига предлага поредна серия от интересни футболни срещи. Основната част от програмата е днес, 13 септември, когато ще се изиграят шест двубоя.

Пет срещи започват от 17:00 часа. Марек приема Пирин Благоевград с главен съдия Петър Николов, а Рилски спортист е домакин на Янтра под ръководството на Ивайло Ненков.

По същото време Черноморец Бургас посреща Спартак Плевен, като рефер на срещата е Борис Попов. ЦСКА II ще премери сили с Монтана, а двубоят е поверен на Георги Новачев. Вихрен пък приема Добруджа с главен съдия Иво Иванов.

Последната среща за деня е от 19:00 часа, когато Берое се изправя срещу Спортист Своге. Главен съдия ще бъде Владимир Кирилов.

Кръгът продължава до вторник

На 14 септември от 17:45 часа Хебър приема Етър, а Любослав Любомиров ще ръководи срещата.

Последните два мача са насрочени за 15 септември. От 18:30 часа Локомотив Горна Оряховица е домакин на Несебър с рефер Мариян Гребенчарски. От 19:00 часа Лудогорец II посреща Фратрия, като главен съдия ще бъде Светослав Лазаров.

Така деветият кръг на MrBit Втора лига включва общо девет срещи, разпределени в рамките на три дни.