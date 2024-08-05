Детските отбори в Академия „Левски“ стартираха подготовка

Детските отбори в Академия „Левски“ стартираха своята лятна подготовка за новия сезон.

„Левски“ U13 (набор 2012 г.), който ще участва в Столичното първенство по Футбол 9 ще бъде воден от Станислав Богданов.

Старши треньор на „Левски“ U12 (набор 2013 г.), който ще участва в Столичното първенство по Футбол 9 е Владимир Владимиров.

„Левски“ U11 (набор 2014 г.), който ще участва в Столичното първенство по Футбол 7 ще бъде воден от Георги Кузовски.

Старши треньор на „Левски“ U10 (набор 2015 г.), който ще участва в Столичното първенство по Футбол 7 е Християн Христов.

„Левски“ U9 (набор 2016 г.), който ще участва в Столичното първенство по Футбол 5 ще бъде воден от Радостин Борисов.

За подготовката на вратарите в тези отбори в Академия „Левски“ ще отговаря треньора Калоян Дренков, а за кондиционната подготовка – Денислав Драшков.

Старши треньор на „Левски“ U8 (набор 2017 г.), който ще участва в Столичното първенство по Футбол 5 ще бъде воден от Стефан Медвецки.

Девойките на „Левски“ U13 ще бъдат водени от Деяна Петракиева.

Facebook

Twitter



Shares