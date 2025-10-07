Десет гарнитури на Лудогорец разперват криле в шампионатни битки

Играчите от десет юношески гарнитури на Лудогорец разперват криле през новата седмица, за да се изправят в поредна порция шампионатни сблъсъци.

Поредицата от официални двубои предлага и осминафинал в борбата за Купата на БФС.

Програма на формациите на Лудогорец за 6-12 октомври:

8 октомври, сряда, 13:30 часа, Варна – Лудогорец U14 – Спартак (Варна)

Момчетата от Лудогорец до 14 години предстои да се впуснат в осминафинална битка за Купата на БФС. За нея те ще гостуват на Спартак във Варна. До момента играчите, водени от Росен Маринов, демонстрират високо футболно майсторство в по-голямото възрастово зонално първенство във Варна. Само преди пет месеца талантите на тогавашната възрастова формация на Лудогорец вдигнаха високо Купата на БФС след силно представяне във всички фази, повтаряйки златното постижение на разградския клуб от предишния сезон.

11 октомври, събота, 10 часа, комплекс „Гнездо на орли“ – Лудогорец U15 – Левски (София)

Дерби сблъсъкът между Лудогорец и Левски ще постави начало на X кръг в Елита до 15 години. Преди първия съдийски сигнал столичани водят с една точка пред младите „орли“.

11 октомври, събота, 10 часа, Русе – Лудогорец U16 II – Левски (Русе)

След записаните до момента победа и равенство, играчите от дублиращия състав на Лудогорец U16 ще играят срещу русенските претенденти от Левски. Разградчани ще гостуват на опонентите си за третия мач от юношеското първенство.

11 октомври, събота, 11 часа, комплекс „Гнездо на орли“ – Лудогорец U13 – Спартак (Варна)

Юношите на Лудогорец U13 с достойнство и присъщ орлов характер защитават победите в единоборство с по-големите съперници в Зона Варна. Поредният сблъсък ще изправи на терена подрастващите „орли“ срещу варненския Спартак.

11 октомври, събота, 11:30 часа, Русе – Лудогорец U14 II – Левски (Русе)

В трети шампионатен сблъсък дубълът на Лудогорец U14 ще гостуват на русенския опонент Левски. Младите „орли“ два пъти побеждават връстниците си в първите битки от новия сезон.

11 октомври, събота, 12:30 часа, комплекс „Гнездо на орли“ – Лудогорец U16 – Левски (София)

По-големите Елитни играчи на Лудогорец U16 също предстои да се изправят срещу столичните опоненти от Левски. Мачът от X шампионатен сблъсък започва с точка аванс за разградчани, които стоят едно място напред във временното класиране.

11 октомври, събота, 15:30 часа, София – Лудогорец-жени – София лейдис

В осмия си шампионатен мач женският отбор на Лудогорец ще срещне на терена дамите от София лейдис. До момента „орлиците“ записват изключително добро представяне в Държавното първенство, докато предстоящите им съпернички се намират в дъното на таблицата.

11 октомври, събота, 16 часа, Варна – Лудогорец III – Аксаково

Юношите от третия отбор на Лудогорец ще гостуват на варненския съперник Аксаково за предстоящия мач от IX мач в Североизточната ELITBET Трета лига. Преди да бъде дадено начало на срещата, разградчани имат аванс от 14 точки и два изиграни мача повече.

12 октомври, неделя, 10 часа, Пловдив – Лудогорец U17 – Ботев (Пловдив)

Градът под тепетата ще приеме шампионатната битка в Елита до 17 години между първенците от Лудогорец и местния Ботев. Тя е част от програмата на IX кръг в юношеското първенство. Разликата между двата тима преди първия съдийски сигнал е 6 точки и пет места в полза на юношите на родните шампиони.

12 октомври, неделя, 15 часа, Варна – Лудогорец U16-девойки – Етър (Велико Търново)

Девойките на Лудогорец ще изиграя четвъртия си мач от Държавното първенство като домакини на Етър от Велико Търново. След изиграните сблъсъци до момента, младите „орлици“ все още търсят първата си победа в единоборствата срещу по-големите опонентки.

