Децата от школата на Спартак Вн с дарение за клуба

„Нищо не може да спре това, което можем да направим заедно!“ – С това послание набор 2014 /втора група/, с треньор Даниел Димитров, даряват 1000лв. за спасението на Спартак!

Имената на младите соколи:

Димитър Вълев

Калин Николаев

Цветомир Борисов

Миро Йорданов

Георги Николаев

Тео Генчев

Иво Бахъров

Коко Колев

Калоян Костов

Иван Дачев

Мартин Припеков

Крис Георгиев

Кики Павлов

Мартин Момчилов

Николаос Цагаракис

Димо Русев

Димитър Великов

Виктор Гайдарджиев

Благодарим за подкрепата!

