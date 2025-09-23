Децата на ФК „Хасково“ са вицешампиони на престижния международен турнир в Солун

Децата на ФК Хасково (набор 2014) с блестящо представяне на международен турнир в Солун. Бъдещите звезди на българския футбол от ФК „Хасково“ се представиха изключително силно на големия международния турнир в Солун, организиран от европейския шампион от 2004 г. и дългогодишен капитан на ПАОК Солун — Теодорос Загоракис, съобщават от хасковския клуб.

В груповата фаза възпитаниците на треньора Кирчо Крумов записаха впечатляващи резултати: победа срещу „Левски“ Раковски с 6:0, минимална загуба от домакините от ПАОК Солун с 2:1, категорична победа над „Македоникос“ Гърция със 7:1.

Нашите момчета се класираха за полуфиналите, където срещнаха силния тим на „Арис“ София и го победиха с 4:3.

На финала ФК „Хасково“ е изправи срещу ПАОК в един истински футболен спектакъл, разказват от ръководството на клуба. Отменен гол на Христиан Ковачев, както и две ситуации, в които Георги Господинов остана сам срещу вратаря, както и удари на Виктор Христозов и Николай Тодоров, отразени със страхотна намеса от гръцкия вратар, лишиха отбора на Хасково от заслужена победа. В последната секунда домакините се възползваха от корнер и стигнаха до успеха.

11-годишните хасковски футболисти спечелиха сребърната купа и вицешампионската титла на турнира.

Състав на ФК Хасково (набор 2014 г.):

Вратари: Иван Христов, Мариан Ковачев

Защитници: Кристиян Иванов, Валентин Димитров

Халфове: Христиан Ковачев (капитан), Йоан Иванов, Никола Иванов, Мартин Милев

Нападатели: Георги Господинов, Виктор Христозов, Николай Тодоров, Александър Мочуков, Костадин Диамандиев, Мустафа Шериф

„Гордеем се с децата, които показаха страхотна игра, характер и огромен потенциал. Това участие е не само престиж, но и безценен опит за нашите възпитаници“, споделиха от ФК „Хасково“.

