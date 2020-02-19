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Спорт 

Децата на Черно море на силен турнир в София

Недялко Тенев

Децата на Черно море, родени 2010 година, ще участват на силния футболен турнир “София къп”.

Надпреварата ще се проведе в “Национална спортна футболна база Бояна” от 19-и до 23 февруари.

В спора за медалите ще участват осем отбора. В групата на “моряците” са ЦСКА, Шампиони (Стара Загора) и Олимпия (София). В другата група са Левски, Берое, ДИТ (София) и Звездичка (Бургас).

Групата на Черно море, 2010 г.: Давид Цветанов, Михаил Русев, Калоян Калъчев, Денислав Велинов, Симеон Маринов, Даниел Павлов, Антони Тонков, Стелиян Янев, Васил Ридичков, Тодор Тодоров, Давид Николов, Рафи Рифиев, Никола Костов.

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