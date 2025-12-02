вторник, декември 2, 2025
Последни:
Спорт

Дарителска кампания в подкрепа на Любо Пенев

Редактор

Армейци,

За доброто няма граници! Нека помогнем заедно!

Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания в подкрепа на Любослав Пенев.

Легендарният футболист се бори с коварно заболяване и в момента се намира в специализирана клиника в Германия, където води най-важната битка – тази за живота си.

Целта на кампанията е да бъдат осигурени необходимите средства за предстоящото лечение на Любослав Пенев — включително медицински, болнични и транспортни разходи, както и всичко, свързано с грижите и възстановяването му.

Вярваме, че заедно отново можем да протегнем ръка и да помогнем така, както неведнъж сме доказвали, че можем!

Направи дарение чрез дарителската ни сметка:

BG05FINV91501217776642

Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев

Интересно от мрежата

Вижте още

В цветовете на трибагреника: Втори тест на осветлението на „Българска армия“

Редактор

61 години от рождението на Сашо Начев

Редактор

Рожденик в Берое!

Редактор

Pin It on Pinterest