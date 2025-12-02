Дарителска кампания в подкрепа на Любо Пенев
Армейци,
За доброто няма граници! Нека помогнем заедно!
Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания в подкрепа на Любослав Пенев.
Легендарният футболист се бори с коварно заболяване и в момента се намира в специализирана клиника в Германия, където води най-важната битка – тази за живота си.
Целта на кампанията е да бъдат осигурени необходимите средства за предстоящото лечение на Любослав Пенев — включително медицински, болнични и транспортни разходи, както и всичко, свързано с грижите и възстановяването му.
Вярваме, че заедно отново можем да протегнем ръка и да помогнем така, както неведнъж сме доказвали, че можем!
Направи дарение чрез дарителската ни сметка:
BG05FINV91501217776642
Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев