Даниел Моралес дебютира с победа начело на ЦСКА III

Третият тим на ЦСКА постигна домакинска победа с 1:0 над Банско в мач от 10-ия кръг на Югозападната Трета лига.

Двубоят бе дебют за новия наставник на нашия тим Даниел Моралес, а момчетата не го разочароваха, като показаха разумна и сърцата игра, за да се поздравят с успеха.

Първата част на ст. „Бенковски“ в Костенец протече равностойно, като младите „армейци“ пропуснаха няколко далечни изстрела към вратата на гостите. След почивката ЦСКА наложи преимущество и успя да открие резултата в 65-ата минута, когато появилият се на терена малко преди това Димитър Урумов проби по дясното крило и с много точно центриране намери Александър Георгиев, който отбеляза с глава.

До края „червените“ не изпуснаха инициативата и заслужено се поздравиха с трите точки. Така, след 9 изиграни двубоя, тимът ни е с актив от 10 точки.

Следващият двубой на ЦСКА III е на 1 октомври (сряда) от 16:00 ч. като гост на Левски II в отложен мач от 6-ия кръг на първенството.

Съставът на ЦСКА:

31. Станислав Танев, 3. Румен Рангелов (к), 8. Илиян Димитров, 14. Мартин Ситев (62’ 7. Димитър Урумов), 2. Иван Настаев, 16. Борислав Бенов (85’ 10. Кирил Георгиев), 5. Димитър Христов (85’ 6. Деян Кирилов), 11. Васил Каймаканов (62’ 18. Димитър Петров), 9. Александър Ив. Георгиев, 20. Калоян Пулев, 17. Йоан-Анис Киров (78’ 21. Роберто Щилянов).

Резерви:

1. Александър Марков, 18. Димитър Петров, 7. Димитър Урумов, 4. Стилиан Бързачки, 15. Николай Стефанов, 6. Деян Кирилов, 22. Антон Толев, 21. Роберто Щилянов, 10. Кирил Георгиев.

Старши треньор:

Даниел Моралес

