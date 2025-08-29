Даниел Боримиров: Не бяхме на нивото на съперника

„Левски“ напусна европейските клубни турнири.

„Сините“ напуснаха европейските клубни турнири след загуба и във втория мач с „АЗ Алкмаар“, този път с 1:4. Единственият гол вкара Евертон Бала. Така „сините“ напускат европейските клубни турнири след 8 изиграни двубоя и много положителни емоции. Сега тимът на Хулио Веласкес ще съсредоточи сили в битката в Първа лига и Купата на България.

„АЗ АЛКМААР“ – „ЛЕВСКИ“ 4:1 (6:1) 1:0 Ибрахим Садик 3′, 2:0 Мекс Меердинк 6′, 3:0 Ибрахим Садик 45’+1′, 3:1 Евертон Бала 47′, 4:1 Лекинсио Зеефуик 86′

„ЛЕВСКИ" 92. Светослав Вуцов – 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 6. Цунами (К), 3. Майкон – 18. Гашпер Търдин, 10. Асен Митков – 88. Марин Петков (66′ – 22. Мазир Сула), 17. Евертон Бала (77′ – 37. Рилдо), 99. Радослав Кирилов (77′ – 95. Карл Фабиен), 77. Борислав Рупанов (66′ – 12. Мустафа Сангаре)

