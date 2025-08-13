сряда, август 13, 2025
Спорт

Даниел Боримиров: Надявам се да изиграем много правилно тактически двубоя със Сабах

Отборът на „Левски“ отпътува с чартърен полет за Азербайджан от Терминал 2 на летище „Васил Левски”.

 Официалната тренировка на „сините“ на стадион Alinja Stadium в Баку ще се проведе в сряда, 13 август, от 18:30 часа и ще бъде открита за представителите на медиите през първите 15 минути.

 Пресконференцията на старши треньора Хулио Веласкес е насрочена за 17:30 часа.

