Даниел Боримиров: Надявам се да изиграем много правилно тактически двубоя със Сабах

Отборът на „Левски“ отпътува с чартърен полет за Азербайджан от Терминал 2 на летище „Васил Левски”.

Официалната тренировка на „сините“ на стадион Alinja Stadium в Баку ще се проведе в сряда, 13 август, от 18:30 часа и ще бъде открита за представителите на медиите през първите 15 минути.

Пресконференцията на старши треньора Хулио Веласкес е насрочена за 17:30 часа.

