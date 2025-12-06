Дамите на Лудогорец ще зимуват на върха

Женският отбор на Лудогорец записа 13-ата си победа в Държавното първенство.

Поредния успех извоюваха с категоричното 4:0 като гости на Пирин в Благоевград. Мачът, част от XIV шампионатен кръг, бе последния за изминаващия есенен полусезон и след него дамите на Лудогорец си осигуриха зимуването на върха със солидния актив от 40 точки.

В последния си официален мач за женския отбор на Лудогорец се разписаха Ева Атанасова, Ванеса Гайдек, Бианка Демирова и Виктория Цветкова. Момичетата на Елена Пеева можеха да запишат и още по-забележителна победа, но си пролича известното подценяване на двубоя в навечерието на предстоящата кратка коледна почивка.

Не изиграхме добър мач, пролича си известната доза отпускане преди празниците, коментира наставникът на “орлиците” Елена Пеева.

