Цветослав Маринов получи повиквателна за младежкия национален отбор

Футболистът ще се присъедини към България U21 за лагер и три срещи от европейските квалификации

Цветослав Маринов получи повиквателна за лагер-сбор на младежкия национален отбор на България до 21 години. Той е сред избраниците за предстоящите три двубоя от европейските квалификации на УЕФА.

Националите ще се изправят срещу Португалия на 25 септември, а на 30 септември България ще срещне Чехия. Последният двубой от програмата е срещу Шотландия на 6 октомври.

Лагерът на младежкия национален отбор ще се проведе в периода 21 септември – 6 октомври 2026 г.

От клуба поздравиха Маринов за повиквателната и му пожелаха силни изяви и успешно представяне с националната фланелка.