ЦСКА загуби от Арда

ЦСКА регистрира неприятна загуба от Арда с 0:1 в отложен мач от 5-ия кръг на Първа лига.

„Червените“ получиха гол в самия край на мача в Стара Загора, след като преди това не успяха да създадат достатъчно ситуации, с които да затруднят съперника.

Душан Керкез предприе 3 промени в стартовия състав в сравнение с двубоя срещу Септември, като титулярно място днес получиха Петко Панайотов, Йоанис Питас и завърналият се след наказание Джеймс Ето’о.

През първата част и двата тима действаха на сигурно, като положения пред двамата вратари почти липсваха. Все пак ЦСКА владееше повече топката и по-често се опитваше да упражнява натиск върху противниковата отбрана.

Още в началото левият бранител на нашия тим Анжело Мартино пострада неприятно след необмислено влизане на играч на Арда и се наложи да продължи двубоя с бинтована глава.

В 17-ата минута Годой отправи първия удар в срещата, но Господинов улови без особени затруднения. Малко след това Панайотов също шутира от средна дистанция, но отново стражът на Арда парира топката.

Първата наистина сериозна опасност за гол се откри пред Жордао, който стреля много силно от границата на наказателното поле в 40-ата минута, а Господинов първоначално успя да отрази. За съжаление Жордао не успя да стигне навреме до топката, за да направи добавка и да открие резултата.

Така двата тима се оттеглиха на почивка без попадения.

През втората част събитията на терена не се промениха, а „армейците“ трудно стигаха до подстъпите пред вратата на Арда.

В 70-ата минута Годой опита да намери Питас в наказателното поле, но кипърецът закъсня съвсем минимално и не успя да засече топката във вратата. 5 минути по-късно Годой бе изведен и опита удар от малък ъгъл, който бе париран от Господинов.

В 89-ата минута Арда получи право да изпълни корнер, след изпълнението на който Ебоа надскочи „червената“ защита и реализира победния гол за своя тим.

Следващият двубой на ЦСКА е на 22 септември (понеделник) от 20:30 ч. като гост на Ботев (Враца).

Съставът на ЦСКА:

21. Фьодор Лапоухов, 19. Иван Турицов (58’ 2. Пастор), 4. Адриан Лапеня (к), 5. Лумбард Делова, 17. Анжело Мартино, 6. Бруно Жордао (67’ 73. Илиан Илиев), 30. Петко Панайотов, 99. Джеймс Ето’о, 22. Кевин Додай (58’ 11. Мохамед Брахими), 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой.

Резерви:

1. Густаво Бусато, 2. Дейвид Пастор, 3. Сейни Санянг, 14. Теодор Иванов, 13. Браян Кордоба, 73. Илиан Илиев, 8. Дейвид Сегер, 7. Улаус Скаршем, 11. Мохамед Брахими.

Старши треньор:

Душан Керкез

