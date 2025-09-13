ЦСКА взе първа победа

ЦСКА постигна първа победа за сезона след драматичен мач срещу Септември с 3:1 на стадион „Васил Левски“. „Червините“ поведоха в 10-ата минута, като от около 60 метра успя да прехвърли излезлия напред Янко Георгиев. Домакините имаха повече положения, но не успяха да вкарат втори гол, а Септември изравни чрез Бертран Фурие в 84-ата минута. Развръзката дойде в продълженията, когато Петко Панайотов отбеляза перфектен гол от пряк свободен удар в 92-ата минута, а две по-късно Мохамед Брахими се възползва от контраатака и отбеляза третия гол.

Още във втората минута топката се озова във вратата на гостите. Пастор излезе зад защитата и подаде с гърди към Годой, който реализира с глава, но голът бе отменен заради засада. Миг по-късно Жордао стреля от границата на наказателното поле, но топката премина покрай целта.

Играта продължи във високо темпо. Сербер изскочи сам срещу Лапоухов, но бе застигнат и блокиран, а в ответната атака Годой намери Сегер около точката на дузпата, но ударът на шведа премина покрай вратата.

В 10-ата минута резултатът стана 1:0 – Лумбард Делова забеляза, че Янко Георгиев е излязъл далеч пред голлинията си, и с прецизен удар от централната линия прехвърли вратаря за 1:0.

ЦСКА продължи да притиска съперника. В 19-ата минута Кевин Додай бе изведен очи в очи с Георгиев, но техничният му удар премина встрани. Малко след това Септември отвърна – Пара проби отдясно и центрира ниско към Фурие, но нападателят стреля покрай вратата.

В 28-ата минута Фурие прати топката във вратата на Лапоухов, но при преразглеждане с ВАР попадението бе отменено заради нарушение срещу Лапеня в началото на атаката.

До края на полувремето „червените“ пропуснаха няколко добри шанса – Пастор стреля покрай вратата, а Жордао пропусна от чиста позиция, след като получи топката от Годой. Малко преди паузата Лапеня засече центриране от фал, но прати топката над вратата.

След почивката Жордао опита центриране от пряк свободен удар, което се превърна в опасен удар към вратата, но Янко Георгиев реагира. Септември отвърна с добра възможност за Фурие, който обаче не намери очертанията на вратата.

В 70-ата минута Жордао стреля от дистанция, но Георгиев отново бе на мястото си. Пет минути по-късно Питас бе близо до ефектен гол – овладя с гръб към вратата подаване от Скаршем и стреля от въздуха, но топката премина на сантиметри покрай гредата.

Шест минути преди края усилията на Септември бяха възнаградени – Бертран Фурие изравни резултата с красиво акробатично изпълнение след рикошет в гредата – 1:1.

В 87-ата минута Жордао можеше да върне аванса на ЦСКА, но ударът му бе отклонен пред голлинията. Малко след това Янко Георгиев направи феноменално двойно спасяване – първо след удар с глава, а след това от метър срещу Лапеня.

Драмата настъпи в добавеното време, когато Петко Панайотов се нагърби с изпълнението на пряк свободен удар и с прецизен шут оформи крайното 2:1 за „червените“.

В последната минута на продължението ЦСКА вкара и трети гол, като направи бърза контраатака и Мохамед Брахими отбеляза сам срещу вратаря. Остана впечатление обаче, че Брахими може би трябваше да бъде изгонен минута по-рано, след като направи грубо нарушение срещу футболист на Септември.

