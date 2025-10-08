ЦСКА участва във второто издание на FootballNext

Представители на ЦСКА се включиха във второто издание на FootballNext – специализиран форум, насочен към обмяна на опит и добри практики от всички сфери на футболния бизнес.

За втора поредна година събитието бе организирано от Dsport.bg и Дарик радио в София.

По време на днешното събитие бяха дискутирани теми, проблеми и работещи решения във всички сфери и аспекти на футбола: бизнес, технологии, управление на различни процеси от футболната екосистема – маркетинг, спортна инфраструктура, личностно развитие, социални практики, тактически и технически иновации и др.

Специални гости на FootballNext 2025 бяха легендарният италиански вратар Джанлука Палиука и Матьо Морьой, директор „Международни футболни отношения и политики на Европейския съюз“ във Висшата лига на Англия.

Впечатляващи бяха презентациите и лекциите на представители на най-големите футболни първенства в Европа като Англия и Италия, но не по-малко въздействащи бяха разказите от първо лице на мениджъри от екипите на норвежкия Бодьо/Глимт и португалския гранд Бенфика, описващи процеса на преодоляване на трудностите и възхода на футболните им проекти през изминалите години.

Във форума участие взе спортният директор на ЦСКА Бойко Величков, голяма част от оперативното мениджърско звено на „армейците“, както и представители от Академия ЦСКА.

ЦСКА приветства и подкрепя инициативи като FootballNext, насочени към подобряване и развитие на футболната среда в България на базата на най-добрите примери и практики от европейската футболна сцена.

